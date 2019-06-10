Никол Пашинян поздравил Антониу Кошту по случаю Дня Португалии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Португалии Антониу Коште по случаю Дня Португалии. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Португалии по случаю Дня Португалии.

Армения придает большое значение развитию и укреплению двусторонних отношений с Португалией на основе взаимного уважения и солидарности.

В этом году мы отмечаем 150-летие великого мецената и гуманиста Галуста Гюльбенкяна. Убежден, что это даст нам прекрасную возможность дополнить нашу двустороннюю повестку содержательными программами и инициативами.

Убежден, что благодаря совместным усилиям мы придадим новое дыхание и качество нашему сотрудничеству в интересах наших дружественных народов и стран.

Ваше Превосходительство, прошу принять заверения в моем глубоком почтении”.