По предварительным результатам выборов мэра Абовяна победу одержал Ваагн Геворкян
На выборах мэра города Абовян Котайкской области победу одержал действующий мэр Ваагн Геворкян. Как передает «Арменпресс», ЦИК опубликовала предварительные результаты выборов.
Действующий мэр Ваагн Геворкян, по предварительным данным, набрал 8453 голоса. Кандидат от правящей в Армении партии “Гражданский договор” Григор Гулян набрал 8058 голосов.Сасун Григорян набрал 731 голос, Артур Казарян - 139, Манук Мкртчян - 435 голосов.
- 09:59 В результате обвала на угольной шахте в Китае погибли девять человек
- 09:51 На промежуточных выборах в парламент Грузии победил кандидат правящей партии
- 09:48 В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов
- 01:42 По предварительным результатам выборов мэра Абовяна победу одержал Ваагн Геворкян
- 09.06-17:58 Спасатели вытащили из бассейна в Чаренцаване труп утонувшего гражданина
- 09.06-17:41 Бако Саакян встретился с юными волонтерами чемпионата Европы CONIFA
- 09.06-17:38 Национальная сборная Армении по футболу отбыла в Грецию
- 09.06-16:52 Верховный лидер Ирана помиловал и сократил сроки почти 700 осужденных
- 09.06-16:40 Огонь нанес серьезный ущерб келейной части монастыря Ахпат
- 09.06-16:26 География Фестиваля стрижки овец расширилась — в этот раз в конкурсе приняли участие 16 стригалей из 5 областей
- 09.06-15:35 По данным на 14։00 часов, явка на выборах ОМС составила 24,89 %
- 09.06-15:03 В Армении температура повысится на 2-3 градуса, ожидаются грозы, град
- 09.06-14:27 В Ереване в ряде домов административного округа Эребуни и в общине Еранос Гегаркуникской области будет прекращена подачи газа
- 09.06-14:15 Мир стал сложнее, и для поиска решений нам нужен саммит умов — президент Саркисян на заключительном обсуждении
- 09.06-13:37 Сборная РА по футболу на предпоследнем месте в группе J
- 09.06-13:30 Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с днем рождения
- 09.06-13:13 По данным на 11։00 часов, явка на выборах ОМС составила 10, 46%
- 09.06-12:51 В городском бассейне Чаренцавана обнаружен труп
- 09.06-12:15 Известны имена пианистов, победителей 1-го тура XV Международного конкурса им. Арама Хачатуряна
- 09.06-11:39 Сборная Абхазии завоевала бронзовые медали первенства Европы по футболу CONIFA
- 09.06-11:22 В 23 общинах Армении начались выборы ОМС
- 09.06-10:51 От искусственного интеллекта до инвестиционной политики — на форуме Armenian Summit of Minds состоялись тематические обсуждения
- 09.06-00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 08.06-17:12 Анонс мероприятий на 10 июня
- 08.06-16:43 Анонс мероприятий на 9 июня
- 08.06-16:42 Очередное усиленное патрулирование полиции — приводу подвергнуты многочисленные правонарушители
- 08.06-15:15 Армянский специалист назначен инспектором матча Греция-Армения
- 08.06-14:40 Спецпредставитель президента России: Не будь таких площадок, как SummitofMinds — мы просто не поспеем за всеми вызовами
- 08.06-14:30 На КПП Баграташен могут возникнуть трудности — КГД рекомендует в этом сезоне воспользоваться КПП Бавра и Гогаван
- 08.06-14:21 Армен Саркисян считает Армению хорошим посредником между ЕС и ЕАЭС
- 08.06-13:50 Миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, рушится — экс-премьер Франции призывает понять друг друга на пути к новому миру
- 08.06-13:05 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз
- 08.06-12:59 Армения внесла большой вклад в партнерские программы НАТО — Джеймс Джонс
- 08.06-12:32 Никаких указанийотносительно лиц, выступающих против власти, премьер-министр не давал — Артур Ванецян
- 08.06-12:14 Премьер-министр Пашинян поздравил Терезу Мэй по случаю Национального праздника Великобритании - дня рождения королевы 12:14
13:31, 03.06.2019
Просмотрели 4987 раз Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
12:06, 03.06.2019
Просмотрели 4242 раз Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
13:07, 03.06.2019
Просмотрели 3735 раз Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа
17:29, 05.06.2019
Просмотрели 3298 раз Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
13:41, 03.06.2019
Просмотрели 3242 раз СМИ: консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции