По предварительным результатам выборов мэра Абовяна победу одержал Ваагн Геворкян

На выборах мэра города Абовян Котайкской области победу одержал действующий мэр Ваагн Геворкян. Как передает «Арменпресс», ЦИК опубликовала предварительные результаты выборов.

Действующий мэр Ваагн Геворкян, по предварительным данным, набрал 8453 голоса. Кандидат от правящей в Армении партии “Гражданский договор” Григор Гулян набрал 8058 голосов.

Сасун Григорян набрал 731 голос, Артур Казарян - 139, Манук Мкртчян - 435 голосов.