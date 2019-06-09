В Ереване в ряде  домов  административного  округа  Эребуни  и в общине  Еранос Гегаркуникской  области будет  прекращена подачи газа

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в связи с плановыми работами 10 июня с 09.30 до 16.00 часов будет прекращена подачи газа в Ереване в административном округе Эребуни – в подъездах домов № 1/1, 1/2, 7 и 9 по ул. Тихого Дона, и в подъездах 1, 2, 3, 4 и 5 дома №5. А с 10.00 до 17.30 часов — в в общине Еранос Гегаркуникской области.

Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО «Газпром Армения».

Компания приносит извинения газопотребителям и просит соблюдать правила безопасности.

Для дополнительных сведений об отключении и подключении подачи газа звонить по телефону 1-04.