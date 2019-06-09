Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

В Ереване в ряде  домов  административного  округа  Эребуни  и в общине  Еранос Гегаркуникской  области будет  прекращена подачи газа


ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в  связи с плановыми работами  10 июня  с 09.30 до 16.00 часов  будет  прекращена подачи газа в Ереване в административном округе  Эребуни –  в подъездах домов  № 1/1, 1/2, 7 и 9  по ул. Тихого Дона, и в подъездах 1, 2, 3, 4 и 5 дома  №5.   А с 10.00   до 17.30 часов  — в в общине  Еранос  Гегаркуникской  области.    

Об этом Арменпресс сообщили в  ЗАО «Газпром Армения».

Компания приносит извинения  газопотребителям и просит соблюдать правила безопасности.

Для  дополнительных сведений  об отключении и подключении подачи газа звонить  по  телефону 1-04.




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