Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

Сборная РА  по футболу на предпоследнем месте   в группе  J


Национальная сборная Армении  по футболу  пока на предпоследнем месте   в группе  J  отборочного этапа   Первенства Европы-2020.

Как  передает Арменпресс, по итогам очередного игрового дня в группе  J лидирует сборная  Италии (9 очков),  на 2-м месте сборная  Финляндии (6 очков). По 4 очка набрали команды  Греции и Боснии и Герцеговины.

Национальная сборная Армении  на 5-м месте (3 очка).

Сборная  Лихтенштейна не набрала ни одного очка.

Следующий  матч  воспитанники  Армена Гюльбудягянца проведут 11 июня с командой  Греции – на Олимпийском стадионе  в  Афинах.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации