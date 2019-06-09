Сборная РА  по футболу на предпоследнем месте   в группе  J

Национальная сборная Армении по футболу пока на предпоследнем месте в группе J отборочного этапа Первенства Европы-2020.

Как передает Арменпресс, по итогам очередного игрового дня в группе J лидирует сборная Италии (9 очков), на 2-м месте сборная Финляндии (6 очков). По 4 очка набрали команды Греции и Боснии и Герцеговины.

Национальная сборная Армении на 5-м месте (3 очка).

Сборная Лихтенштейна не набрала ни одного очка.

Следующий матч воспитанники Армена Гюльбудягянца проведут 11 июня с командой Греции – на Олимпийском стадионе в Афинах.