Более 100 авторитетных политических и военных деятелей, ученых, бизнесменов — стартовал SummitofMinds

В Дилижане стартовал SummitofMinds. Традиционно он проводился во Франции – в Шамони, но в этом годы он впервые проводится за пределами Шамони - в Армении.

Как передает Арменпресс, эксклюзивная договоренность о проведении саммита в Армении была достигнута в сентябре 2018г., когда президент Армен Саркисян был приглашен на SummitofMinds в качестве основного докладчика.

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета Итальянского национального исследовательского центра МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава администрации президента России Александр Волошин, глава форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасности США Уильям Паркер и др.

В саммите принимают участие более 100 авторитетных политических и военных деятелей, ученых, бизнесменов.

В рамках форума планируется проведение ряда тематических дискуссий о геополитических событиях в Евразии и Ближнем Востоке, об управлении и высоких технологиях, об искусственном интеллекте, дигитализации и др.

Саммит завершится 9 июня. Генеральный партнер саммита – авторитетное аналитическое издание TheMonthlyBarometer.