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Более 100 авторитетных политических и военных деятелей, ученых, бизнесменов — стартовал SummitofMinds


В Дилижане  стартовал SummitofMinds. Традиционно он  проводился во Франции – в  Шамони, но в  этом годы он впервые  проводится за пределами Шамони - в Армении.

Как  передает Арменпресс, эксклюзивная  договоренность о проведении саммита  в Армении была  достигнута  в  сентябре 2018г., когда  президент Армен Саркисян был приглашен на SummitofMinds  в  качестве основного докладчика.  

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства   Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета  Итальянского национального исследовательского центра  МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава  администрации президента России Александр Волошин, глава  форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасности США Уильям Паркер и др.

В саммите  принимают участие более 100 авторитетных политических и военных деятелей, ученых, бизнесменов.

В рамках форума  планируется проведение  ряда  тематических дискуссий о геополитических  событиях в Евразии и Ближнем Востоке, об управлении и высоких технологиях, об искусственном интеллекте, дигитализации и др.

Саммит завершится 9 июня. Генеральный  партнер саммита – авторитетное  аналитическое  издание  TheMonthlyBarometer.

 




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