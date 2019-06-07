Национальное Собрание Армении в первом чтении приняло пакет изменений в Налоговый кодекс. Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании НС 7 июня за принятие пакета проголосовало 72 депутата, против - 32 депутата.

Перед голосованием депутат от «Процветающей Армении» Микаел Мелкумян заявил, что фракция проголосует против законопроекта. Он отметил, что минимальная месячная зарплата не должна облагаться налогом.

Член фракции «Просвещенная Армения» Мане Тандилян напомнила, что уже было объявлено о несогласиях по ряду положений. Она подчеркнула, что фракция никогда не была против равномерного подоходного налога.

Член фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян отметил, что существуют приемлемые и неприемлемые положения. «Однако на голосование ставится общий пакет, и в результате вы против значительного количества хороших положений», - отметил он и добавил, что фракция проголосует за него.