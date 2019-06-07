Мы намерены сделать Армению раем для талантливых людей: Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации премьер-министр Никол Пашинян принял участие в 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума на тему “Формируя повестку устойчивого развития”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в пленарном заседании также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Председатель Си Цзиньпин,

Президент Радев,

Премьер-министр Пеллегрини,

Генеральный секретарь Гутерреш,

Я начну свое выступление с традиционных слов благодарности за организацию этой встречи и за предоставленную возможность поделиться мыслями о путях развития нашей страны и о тех задачах, которые наше правительство решает для достижения этой цели.

Сегодня Армения переживает важный период в своей современной истории. На фоне политической стабильности и беспрецедентно высокой степени легитимности властей, в стране происходят коренные преобразования. Их конечной целью является создание конкурентоспособной и технологически развитой экономики и современного общества, основанного на универсальных принципах равенства, справедливости и верховенства закона.

В чем заключается суть этих преобразований? Вкратце можно сказать, что они направлены на повышение эффективности функционирования наших политических и экономических институтов.

Армения – это страна, не имеющая прямого выхода к морю, с ограниченными экономическими и природными ресурсами и сложным географическим положением с точки зрения логистических коридоров и геополитических особенностей региона. Все эти сложности в определенной форме стимулируют нас к постоянным действиям, нацеленным на повышение конкурентоспособности и эффективности.

Что это означает для нас?

Это, во-первых, повышение эффективности государственной системы управления. Могу с уверенностью сказать, что в этом плане нам уже удалось достичь ощутимых результатов. В стране искоренена системная коррупция. Сведена до минимума деятельность искусственных монополий и олигополий.

Однако, в ходе действий по оздоровлению экономической и политической среды нашей страны, мы встали перед проблемой фундаментального характера.

Судебная власть страны, в отличие от исполнительной и законодательной ветви, в которых наблюдается качественный прогресс в оптимизации институтов, не подверглась какой-либо ощутимой трансформации. В результате, образовалась огромная брешь в доверии общества к судебной власти. А это, в свою очередь, создает серьезные препятствия для развития страны в целом.

Все наши усилия по защите капитала, созданию равных условий для экономической деятельности и формированию благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций не принесут желаемого результата, если судебная власть не будет качественно преобразована.

Поэтому, создание реально независимой судебной власти, свободной от коррупции и политического воздействия, сегодня является насущной проблемой для нашего общества и приоритетом в стратегии реформ правительства Армении.

Во-вторых, это полноценное использование потенциала внешнеэкономических связей и участия в международных интеграционных структурах.

Для таких стран, как Армения, очень важна институционализация доступа к центрам мировой экономики и активности.

Это в первую очередь относится к нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и участию в Евразийском экономическом союзе. Мы настроены на дальнейшее совершенствование стратегического партнерства с Россией и максимально продуктивное участие в Союзе. Для этой цели мы будем прилагать все усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и максимального углубления интеграции между участниками нашего объединения. Это в равной степени относится и к нашему членству в ОДКБ.

Хотел бы подчеркнуть нашу заинтересованность в расширении географии внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза.

Особое значение в этом смысле имеет Китай. Мне отрадно отметить, что в последнего месяца мы достигли высокой динамики в развитии двусторонних отношений с этой страной, играющей одну из ключевых ролей в мировой экономике.

Как члену ЕАЭС, нам видится важным создание институционального сотрудничества между разными интеграционными объединениями и проектами. Считаю приоритетным реализацию идеи сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Она вполне логична и рациональна.

Перспективным считаю также политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и Европейским Союзом. Думаю, что если не в ближайшем будущем, то во всяком случае в среднесрочной перспективе такое сотрудничество вполне реализуемо и даже неизбежно.

С ЕС Армения имеет договор об углубленном и всеобъемлющем партнерстве, которое мы намерены использовать с максимальной эффективностью для дизайна и имплементации наших реформ. Партнерство с ЕС никоем образом не противоречит нашему членству в ЕАЭС. Она дополняет ее, обогащая наши возможности новыми сравнительными преимуществами.

В-третьих, это максимально эффективное использование человеческого потенциала страны. Наш основной капитал – это люди. И действия нашего правительства направлены на создание условий для свободной реализации творческого, интеллектуального и делового потенциала наших граждан. Мы намерены сделать Армению раем для талантливых людей.

Будущее Армении мы видим в развитии инновационной экономики. Она не имеет альтернативы для такой страны как Армения. Приоритетным для нас является технологический сектор. Образование в этом плане приобретает особое значение для нас. Армения унаследовала от советских времен хорошую школу физики и математики, и сегодня мы делаем все возможное для консолидации и использования этого потенциала.

За последние семь лет сектор информационных технологий вырос в Армении в пять раз. Он стал одним из локомотивов экономического роста страны и ее самой перспективной отраслью.

Образование и инновации, сотрудничество и интеграция, установление верховенства закона и эффективное управление – вот где мы видим наше потенциальное преимущество, которое позволит полноценным образом использовать наши ресурсы и добиться условий для устойчивого экономического развития.

Мы, честно говоря, думаем, что уже встали на этот путь, потому что в первом квартале текущего года в Армении уже зарегистрирован рост ВВП на 7,1%, а индекс экономической активности в апреле составил 9,2%. Мы приглашаем международный бизнес инвестировать в Армении. У нас даже есть девиз для потенциальных инвесторов: мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать нашу страну более богатой.

Спасибо”.

До начала пленарного заседания Никол Пашинян осмотрел организованные в рамках Петербургского международного экономического форума выставочные павильоны, ознакомился с деятельностью компаний-участников.

В ходе визита премьер-министр дал интервью телекомпании “Euronews”, агентству “РИА-Новости” и китайскому телеканалу CGTV.