Армен Саркисян принял специального представителя президента РФ Михаила Швыдкого
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого, который находится в Армении для участия в международной конференции “Армянский саммит мыслей”/
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями вокруг армяно-российских культурных связей и углубления сотрудничества в гуманитарной сфере.
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