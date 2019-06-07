Армен Саркисян принял специального представителя президента РФ Михаила Швыдкого

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого, который находится в Армении для участия в международной конференции “Армянский саммит мыслей”/

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями вокруг армяно-российских культурных связей и углубления сотрудничества в гуманитарной сфере.