Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко, сообщили СМИ

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы вместе с его партией "Удар". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Ранее Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее. Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией "Удар".

"Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР", - говорится в сообщении.

Кличко также прокомментировал отказ Саакашвили и отметил, что своих политических планов не меняет. "Читаю новости в Facebook по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал… Я политических планов не меняю", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

По мнению Кличко, "в парламент пройти как можно больше демократических сил...достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину".