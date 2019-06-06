Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили различные вопросы повестки двусторонних отношений

Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге премьер-министр Никол Пашинян в Константиновском дворце встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Уважаемый Никол Владимирович! Уважаемые коллеги, друзья! Мне очень приятно приветствовать вас вновь, на этот раз в Петербурге. Я не сомневаюсь, что Вам будет интересно и, надеюсь, полезно поучаствовать в дискуссиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Это хорошая площадка для того, чтобы встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями по текущим вопросам экономической повестки дня, поговорить о некоторых вопросах политического характера – такое, на мой взгляд, полезное и серьёзное мероприятие. Мне нет необходимости характеризовать наши отношения двусторонние: мы делаем это регулярно, совсем недавно только с Вами встречались, обсуждали многие вопросы и имели возможность обо всём поговорить.

Напомню, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнёром Армении: 26 процентов, почти два миллиарда прямых инвестиций и много других моментов, которые показывают особый, союзнический характер наших отношений. Рад возможности сегодня встретиться с Вами и поговорить по всему комплексу”, - отметил Владимир Путин.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Спасибо большое, Владимир Владимирович. Очень рад снова встретиться с Вами в Санкт-Петербурге. Недавно мы встретились в Нур-Султане. Впервые мы встретились год назад, за этот год мы неоднократно встречались, фактически поговорили обо всех возможных вопросах нашей общей повестки. И хочу сказать, я думаю, что наши отношения развиваются планомерно. Между нашими странами стратегические, союзнические отношения, как Вы уже сказали. И это касается не только двусторонних отношений, мы активно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И думаю, что все эти направления для наших стран имеют стратегическое значение.

Очень рад, что мы по этим направлениям имеем возможность планомерно развивать наши отношения. Хочу сказать, что в этом году у нас довольно-таки оптимистические экономические показатели: по итогам первого квартала у нас 7,1 процента экономического роста. В апреле у нас показатель экономической активности – это 9,2 процента.

Почему я об этом говорю – потому что очевидно, что это хорошие показатели не только для Армении, но и для Евразийского экономического союза, потому что наши экономические показатели во многом связаны с нашими отношениями в Евразийском экономическом союзе и доступом армянского бизнеса к российскому рынку. Это очень важно.

Надеюсь, что нам удастся прийти по некоторым вопросам к таким решениям, чтобы не ломать этот хороший темп экономического роста. Хочу сказать, что в этом году ещё у нас довольно-таки хороший рост в смысле количества туристов, приезжающих из России в Армению. И сейчас повсюду в Армении, в столице и туристических центрах – повсюду можно услышать русскую речь. Очень приятно. Я всегда, когда встречаю, обязательно спрашиваю, интересуюсь, как они себя чувствуют в Армении. Хочу сказать с уверенностью, что российские туристы в Армении очень хорошо себя чувствуют. И очевидно, что всё больше и больше российских туристов будут приезжать в нашу страну. Это приятно, конечно, потому что, думаю, это не только вопрос экономический, но это ещё вопрос и наших культурных, гуманитарных связей. Такие общения, думаю, способствуют нашим политическим и экономическим отношениям”.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы армяно-российской повестки. В частности, стороны коснулись дальнейшего сотрудничества в различных сферах экономики, а также деятельности межправительственной комиссии. Стороны подчеркнули важность продолжительных контактов на высоком уровне и готовности обсуждать обеспечивающие прогресс вопросы двусторонних отношений. Была отмечена необходимость продолжения обсуждений в рамках рабочих групп.