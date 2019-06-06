Никол Пашинян в Санкт-Петербурге встретился с представителями армянской общины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с представителями армянской общины в Санкт-Петербурге. Как сообщает Арменпресс, посол Армении в России Вардан Тоганян поблагодарил премьер-министра встречу.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что встречи с представителями армянской общины в рамках подобных визитов уже стали доброй традицией.

«Такие встречи очень важны. Мы надеемся, что Армения, новая Армения, имеет большую притягательность и должна иметь большую притягательность для всех армян. Каждый армянин должен гордиться Арменией, где бы он ни находился. Эта гордость должна побудить их сделать свои собственные шаги и способствовать развитию родины», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что за последний год в Армении произошли бурные события, которые повлияли на развитие экономики.

«В прошлом году в Армении произошел ряд массовых событий, и за это время наша уверенность все больше возрастает, и мы должны суметь решить важнейшие задачи, с которыми мы сталкиваемся. Важнейшая наша задача - сделать Армению конкурентоспособной, влиятельной, авторитетной страной как регионального, так и международного уровня. И мы вместе идем по этому пути. У нас большой успех по итогам первого квартала этого года. В апреле наш экономический рост составил 9,2%. В Армении должно быть сформировано свободное экономическое поле, мы внедрили эту идею и осуществляем ее.

После революции изменилось то, что нас не интересуют простые для решения проблемы, примитивные экономические схемы, и мы должны ставить перед собой более серьезные задачи. Одним из этих серьезных и важных задач является превращение Армении в инновационную страну, в создание страны, которая решает проблемы, которые по общей оценке считаются невозможными», - сказал Никол Пашинян.

В конце выступления Пашинян выразил надежду, что представители армянской общины внесут свой вклад в укрепление своей родины.

«Люблю всех вас, я горжусь тем авторитетом, который вы имеете в Российской Федерации. Я убежден, что ваш талант послужит дальнейшему укреплению вашей родины, и уверяю вас, что на этом пути не может быть препятствий, потому что Республика Армения - это ваша страна и ваше государство», - сказал он.