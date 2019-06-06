Заявление о дне и месте встречи Мнацаканян-Мамедьяров будет сделано в ближайшее время
Заявление о месте встречи министра иностранных дел Армении, Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана, Эльмара Мамедъярова будет сделано очень скоро. Стороны сделают это одновременно. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос, когда ожидается встреча.
“Мы действуем открыто, прозрачно и ясно. Есть согласованность, что мы сделаем это заявление в назначенный день и час. Могу сказать, что день, когда это заявление будет сделано, приближается”, - сказал министр.
Он подчеркнул, что предпочитает уважать все стороны, сопредседателей и другую сторону переговоров, и быть верным договоренности. Приближается момент, когда заявление об этом будет сделано.
Что же касается возможной встречи глав Армении и Азербайджана, Мнацаканян сказал, что на данный момент подобного вопроса нет.
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