Заявление о дне и месте встречи Мнацаканян-Мамедьяров будет сделано в ближайшее время

Заявление о месте встречи министра иностранных дел Армении, Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана, Эльмара Мамедъярова будет сделано очень скоро. Стороны сделают это одновременно. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос, когда ожидается встреча.

“Мы действуем открыто, прозрачно и ясно. Есть согласованность, что мы сделаем это заявление в назначенный день и час. Могу сказать, что день, когда это заявление будет сделано, приближается”, - сказал министр.

Он подчеркнул, что предпочитает уважать все стороны, сопредседателей и другую сторону переговоров, и быть верным договоренности. Приближается момент, когда заявление об этом будет сделано.

Что же касается возможной встречи глав Армении и Азербайджана, Мнацаканян сказал, что на данный момент подобного вопроса нет.