Никол Пашинян поздравил премьер-министра Швеции с Национальным праздником Швеции

Премьер-министр Республики Армения, Никол Пашинян поздравил премьер-министра Королевства Швеции, Челла Стефана Лювена с Национальным праздником Швеции. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю и шлю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Швеции в связи с Национальным праздником Королевства Швеция.

Установившиеся между Арменией и Швецией дружественные связи, основанные на общих ценностях и взаимном доверии, создают прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества.

Мы высоко ценим активное содействие Швеции демократическим процессам в Армении, учитывая большой опыт Вашей страны в этой важной сфере.

Высоко оценивая ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС со стороны Швеции, мы надеемся, что оно предоставит новые возможности для пополнения повестки двусторонних отношений новыми программами и инициативами”.