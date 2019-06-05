Никол Пашинян в Абовяне принимает участие в предвыборной кампании в поддержку кандидата в мэры города Григора Гуляна

Премьер-министр Армении, член правления партии “Гражданский договор” Никол Пашинян принимает участие в предвыборном шествии в Абовяне в поддержку кандидата в мэры Григора Гуляна. Как сообщает Арменпресс, в шествии вместе с Николом Пашиняном также принимают участие губернатор Котайкской области Романос Петросян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Выборы мэра Абовяна пройдут 9 июня.

Действующий мэр города Ваагн Геворгян также выдвинул свою кандидатуру.