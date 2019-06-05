Никол Пашинян поздравил премьер-министра Дании с Днем Конституции

Премьер-министр Республики Армения, Никол Пашинян поздравил премьер-министра Королевства Дания, Ларса ЛекеРасмуссена с Днем Конституции. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ королевства Дания с Днем Конституции.

Армения придает важность развитию и расширению дружественных отношений с Данией и готова предпринять необходимые шаги в этом направлении. Уверен, что совместными усилиями мы сможем зафиксировать новые достижения во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Высоко оцениваю ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС со стороны Дании. Надеюсь, что это придаст новое дыхание и качество нашим отношениям с европейскими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Дании - благоденствия и дальнейшего прогресса”.