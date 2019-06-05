СНБ вернула в госбюджет сэкономленные на ее расходах на содержание 472 млн 510 тысяч драмов

Служба национальной безопасности Армении в 2018 году потратила 97,95% средств, из выделенных государством на ее содержание - 19 млрд 522 млн 217 тысяч драмов. СНБ вернула в госбюджет сэкономленные 472 млн 510 тысяч драмов. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по вопросам обороны и безопасности и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сообщил директор СНБ, Артур Ванецян.

“На осуществление функций СНБ Республики Армения в 2018 году было предусмотрено 20 млрд 372 млн 956 тысяч драмов расходов на содержание, фактические расходы составили 19 млрд 522 млн 217 тысяч драмов. То есть, было потрачено около 97.95%. Из расходов, выделенных в прошлом году на содержание СНБ Армении - 472 млн 510 тысяч драмов было возвращено в госбюджет”, - представил Ванецян.

Текущие расходы составили около 18 млрд 671 млн драмов или 98,25%, из которых только оплата труда составила 15 млрд 548 млн 446 тыс. драмов, что составляет около 82,89% текущих расходов. В рамках оставшихся 3 млрд 123 млн 202 тысяч драмов были осуществлены продолжительные расходы на приобретение товаров, услуг и работ.То есть, фактические расходы - около 17,11%.

Расходы на нефинансовые активы составили около 805 млн 506 тысяч драмов или 92,22% от запланированного.