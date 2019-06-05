Ученые создали вакцину, одинаково эффективную в защите от гриппа и пневмонии

Специалисты Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) совместно с коллегами из Государственного университета штата Джорджия (Атланта, США) завершили испытания вакцины, которая одновременно борется с гриппом и вирусом, вызывающим воспаление легких. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), чьим грантом поддержано исследование.

"Мы показали, что новые вакцины защищают мышей от гриппа и RSV [респираторно-синцитиальный вирус] и при этом безопасны. Они предоставляют уникальную возможность использовать один препарат для борьбы сразу с двумя самыми опасными респираторными вирусными инфекциями", - приводятся в сообщении слова заведующей лабораторией иммунологии и профилактики вирусных инфекций Института экспериментальной медицины Ирины Исаковой-Сивак.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Antiviral Research.