Никол Пашинян заявил о намерении создать антикоррупционный суд

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян хочет создать в Армении новый антикоррупционный суд. Как передаетАрменпресс, об этом премьер-министр сказал 5 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“В ближайшее время мы создадим новый антикоррупционный суд и самый важный вопрос, например, много говорят, почему в течение года в судебной системе не проводились необходимые реформы. Скажу, почему не было сделано, потому что вы знаете, что за последний год мы имели такое явление, когда количество мест, установленных на конкурсах на вакантное место судьи, было больше заявителей. Потому что люди говорят, я пойду получать зарплату в 400 тысяч драмов, приговорю одного к пожизненному заключению, другого - к 15 годам, третьего - к имущественному вопросу, за что. Почему я подхожу издалека, без серьезного повышения зарплаты судей мы не сможем иметь независимую судебную систему. Мне не нужен марионеточнуй суд, потому что я верю в идеалы, на основе которых мы совершили изменения в Армении. Если бы мне была нужна марионеточная судебная система, эта система была готова. Почему я заблокировал двери судов, для того чтобы показать, что мне не нужна марионеточная судебная система”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что на средства бюджета можно повысить зарплаты судей, однако общество на данный момент этого не поймет.

“У нас сегодня есть возможность из бюджета повысить зарплату судей, но если мы решим повысить зарплату судей, общество нас не поймет, поскольку скажут, что в этой социальной ситуации вместо того, чтобы решать ту или иную проблему, вы поднимаете зарплату судей. Но если зарплата судьи не будет высокой, серьезный специалист не захочет работать судьей за 400 тысяч драмов, зная, что не он будет брать взяток. Если наши международные партнеры поддержат нас, в течение трех лет мы, например, создадим антикоррупционный суд, найдем в антикоррупционном суде какую-то форму с высокой зарплатой, привлечем новых серьезных специалистов, доверие к которым и к их имуществу, после веттинга, будет высоким, и через три года и общественность, и оппозиция, и власть увидят, что хорошо иметь независимую судебную систему, полезную государству, экономике, через три года мы сможем убедить наш народ”, - отметил Никол Пашинян.