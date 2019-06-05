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Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Дании - Маргрет II


Президент Республики Армения, Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Дании Маргрет II по случаю национального праздника Королевства Дания - Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисянпожелал МаргретII и королевской семье крепкого здоровья, а дружественному народу Дании - дальнейшего развития и благоденствия.




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