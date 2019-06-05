Президент Республики Армения, Армен Саркисян направил поздравительное послание королеве Дании Маргрет II по случаю национального праздника Королевства Дания - Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисянпожелал МаргретII и королевской семье крепкого здоровья, а дружественному народу Дании - дальнейшего развития и благоденствия.