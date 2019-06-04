Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом, где у него состоится ряд встреч на высшем уровне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где у него будет ряд встреч на высшем уровне. Президент Украины пообещал напомнить европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей", - говорится во вторник в сообщении администрации главы государства в Twitter.

В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета и Европейской комиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

Среди вопросов, которые поднимет украинская сторона в Брюсселе, будет стратегия "возвращения Крыма". Эту тему Зеленский намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО, ранее сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.