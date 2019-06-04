Зограб Мнацаканян встретился с председателем Палаты представителей Кипра, Деметрисом Силурисом

В рамках рабочего визита на Кипр министр иностранных дел, Зограб Мнацаканян 4 июня встретился с председателем Палаты представителей Кипра, Деметрисом Силурисом.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники высоко оценили позитивную динамику двусторонних отношений, подчеркнув, что регулярные взаимные визиты и встречи придают новый импульс многостороннему армяно-кипрскому сотрудничеству и стимулированию политической повестки.

“Нас объединяют крепкие связи, в основе которых вековая дружба наших народов. Наша обязанность - предпринять действенные шаги для еще большего развития отношений между двумя нашими странами и доведения их до значительно более высокого уровня”, - отметил министр иностранных дел Мнацаканян.

В качестве важных направлений сотрудничества собеседники, в числе прочих, выделили сферы туризма, высоких технологий, творческого образования, энергетической безопасности, в которых имеются перспективы расширения сотрудничества как в двустороннем, так и в трехстороннем формате Армения – Греция – Кипр.

Подчеркнув важность формирования парламентской платформы трехстороннего сотрудничества Армения – Греция - Кипр, стороны выразили надежду, что она может обеспечить необходимый ресурс для эффективного развития практического сотрудничества. В связи с этим собеседники с удовлетворением отметили тесное сотрудничество, сформировавшееся в рамках различных международных организаций, совместные усилия по продвижению повестки предотвращения геноцида.

Касаясь отношений Армения - ЕС, Зограб Мнацаканян особо подчеркнул Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и отметил важность возможностей сотрудничества с Кипром в рамках этого соглашения.

Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян и председатель Палаты представителей Кипра, Деметрис Силурис обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов.