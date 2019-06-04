Уровень озера Севан еще не сравнялся с отметкой того же периода прошлого года

Уровень озера Севан, несмотря на то, что за прошедшие пять месяцев этого года повысился более чем на 35 сантиметров, однако по сравнению с 3 июня прошлого года все еще остается ниже на 2 сантиметра. Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” СМИ МЧС РА, по положению на 3 июня 2019 года уровень воды в озере Севан находится на отметке 1900 метров 75 сантиметров, против 1900 метров 77 сантиметров того же дня прошлого года.

По туннельному каналу Арпа - Севан за апрель -май этого года в озеро Севан было доставлено 88 млн 459 тыс. кубометров воды. А водозаборы из озера в оросительных целях по состоянию на 4 июня пока не осуществлялись.

3 июня поток из реки Аргичи, впадающей в озеро Севан и считающейся самой водной рекой, составил 13,4 куб. м в секунду.

Хосров Хлхатян