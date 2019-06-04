Артак Зейналян принял делегацию во главе с главным судебным приставом РФ

Министр юстиции Артак Зейналян принял находящуюся в Армении с трехдневным рабочим визитом делегацию во главе с директором Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации – главным судебным приставом, Дмитрием Аристовым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Минюста РА, во встрече приняли участие заместитель министра юстиции РА, Виген Кочарян, главный принудительный исполнитель РА, Акоп Акопян и др.

Министр Зейналян приветствовал российских коллег в Министерстве юстиции и отметил важность обмена опытом и многостороннего развития сотрудничества в сфере принудительного исполнения с представителями стратегической, дружественной страны. По словам Артака Зейналяна, чем чаще будут контакты и обмен знаниями, тем эффективнее правительства обеих стран будут выполнять обязательства, взятые перед своими народами. Говоря о реформах в сфере принудительного исполнения, министр отметил, что сегодня в Национальном собрании будет представлен законодательный пакет, который повысит эффективность исполнительного производства и предотвратит возможные коррупционные риски. По словам Артака Зейналяна, в частности, в сфере электронного аукциона с целью обеспечения прозрачности процесса и не возникновения сомнений в обществе, планируется опубликовывать данные победителя аукциона.

Главный судебный пристав РФ, Дмитрий Аристов поблагодарил за солнечное и теплое гостеприимство и за представление им армянского опыта. По словам Дмитрия Аристова, Российская Федерация за последние 10 лет предпринимает достаточно серьезные шаги по борьбе с коррупцией, в том числе в сфере принудительного исполнения. “Было полезно ознакомиться с опытом Армении в сфере принудительного аукциона. Процесс полностью прозрачен, открыт и доступен всем. Это лучший инструмент борьбы с коррупцией”,- сказал главный судебный пристав РФ, добавив, что накануне он провел продуктивное обсуждение с армянскими коллегами и констатировал, что Армения во многом зафиксировала реальный прогресс в сфере принудительного исполнения. По словам Дмитрия Аристова опыт армянских коллег они внедрят в правоприменительную практику своей страны.

“Наши партнерские отношения со службой принудительного исполнения Армении имеют уже десятилетнюю историю, и я уверен, что у нас есть большой потенциал для многостороннего развития”, - сказал главный судебный пристав РФ.

В ходе встречи стороны обсудили также ряд и других вопросов, касающихся сферы принудительного исполнения, и договорились расширить нынешний уровень взаимодействия.