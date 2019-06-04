Национальное собрание проведет дополнительное заседание

Национальное собрание РА проведет дополнительное заседание с целью завершения обсуждения вопросов повестки дня пленарного заседания. Как передает «Арменпресс», с этим предложением выступил вице-спикер НС Армении, член фракции “Мой шаг”, Ален Симонян.

“Я предлагаю, согласно регламенту НС, 4 июня с 18:30 до 20:00 провести дополнительное заседание НС, так как вопросов много. В повестке дня еще 8 вопросов”, - отметил Симонян.

Проект решения НС о проведении дополнительного заседания получил 80 голосов “за”, 8 – “против”, воздержались 4 депутата.