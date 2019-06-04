Аргентинская компания “Корпорасион Америка” готова начать ремонтные работы аэропорта “Ширак” в Гюмри. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 4 июня во время саммита руководства аэропортов “Корпорасион Америка” сказал исполнительный директор компании “Корпорасион Америка”, Мартин Эрнекян.

“Мы начали сотрудничество с архитекторами и уже почти готовы начать ремонтные работы”, - сказал Эрнекян.

В 2007г. по решению правительства РА Гюмрийский аэропорт “Ширак” был передан в концессионное управление компании “Корпорасион Америка”.

Аргентинская компания “Корпорасион Америка” выступает в качестве концессионера аэропортов и грузовых комплексов в аэропортах Европы и Латинской Америки. Этот включает управление аэропортом, а также деятельность, связанную с торговлей топливом, грузовые комплексы и другие подобные услуги.