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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу


Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

"5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", - сообщил он на брифинге в Киеве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Зеленский заявил, что Киев имеет конкретные предложения и новые решения по Донбассу. "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - сказал он.

 

 




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