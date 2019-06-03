Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

"5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", - сообщил он на брифинге в Киеве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Зеленский заявил, что Киев имеет конкретные предложения и новые решения по Донбассу. "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - сказал он.