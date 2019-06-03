3 июня руководство Гюмрийского швейного завода Sasstex не разрешило сотрудникам войти на территирию, мотивируя это тем, что новые контракты будут готовы 6 июня, в этот день сотрудницы, согласившиеся с новыми условиями, получат право продолжать работать.

Позднее работниц в областной администрации Ширака принял губернатор Ширака, Тигран Петросян. Губернатор отметил, что знаком с проблемами, и для того, чтобы выслушать другую сторону, пригласил также и ответственных работников завода. Однако они полчаса назад сообщили, что не смогут прийти на встречу. Мы должны найти золотую середину для всех сторон”,- по его словам, этим делом занимается и Инспекция по работе, и представители инспекции также встретятся с сотрудницами. “Наша цель - не закрытие завода, а способствовать тому, чтобы была достойная работа. Что касается суммы ниже минимальной зарплаты, то Трудовой кодекс в Армении для всех и не может не действовать в Гюмри или на территории Sasstex”, - добавил губернатор.

“Над нашими протестами висит дамоклов меч. Руководство сказало о низких зарплатах, хотя при других отрицают это обстоятельство. Кроме низкого и непонятного расчета зарплаты на заводя ужасные условия: вентиляции нет, станки очень старые, и работать на этих машинах на их условиях невозможно, в то время как всем заявлено, что это новые станки. При пошиве специальных форм из ядовитых тканей, многие из нас за эти 6 месяцев приобрели новые заболевания. Вы можете это уточнить у Гюмрийской станции скорой помощи: обмороки, аллергия, сколько раз мы обращались к ним прямо с завода”, - отметила одна из сотрудниц, Рипсиме Каракешишян. В ходе встречи женщины также отметили, что в случае необходимости они готовы перенести этот вопрос в правовую плоскость.

Сотрудникам обещал помочь представитель Ширакского филиала “Армянский центр защиты прав человека им. А. Д. Сахарова”.

Губернатор тоже, в свою очередь, пообещал быть последовательным в этом вопросе.

Арменуи Мхоян