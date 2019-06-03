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Будет выпущена марка с изображением Генриха Мхитаряна


Будет выпущена марка с изображением капитана сборной Армении и полузащитника лондонского “Арсенала”, Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», армянский футболист опубликовал в социальных сетях изображение почтовой марки с надписью “Скоро”.

На почтовой марке Генрих Мхитарян изображен в футболке национальной сборной Армении. Она будет стоить 450 драмов.




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