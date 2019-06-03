Будет выпущена марка с изображением Генриха Мхитаряна

Будет выпущена марка с изображением капитана сборной Армении и полузащитника лондонского “Арсенала”, Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», армянский футболист опубликовал в социальных сетях изображение почтовой марки с надписью “Скоро”.

На почтовой марке Генрих Мхитарян изображен в футболке национальной сборной Армении. Она будет стоить 450 драмов.