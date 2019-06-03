Юные спортсмены Армении приняли участие в Международном олимпийском форуме в Москве

Юные спортсмены Республики Армения в Москве приняли участие в Международном олимпийском форуме. Как передает «Арменпресс», в форуме, состоявшемся с 31 мая по 2 июня приняли участие спортсмены из разных стран. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Армении.

“Армению представляли дзюдоист - Гор Давтян, атлет - Рафик Оганян, пловец - Варсеник Манучарян и Марина Галстян (настольный теннис).

Основная цель форума - привить молодым спортсменам идею справедливого и чистого спорта. В начале форума известные российские спортсмены познакомили участников с идеями олимпизма, историей спорта и антидопинговыми правилами. После этого состоялась викторина. Спортсмены Армении и Беларуси приняли участие в викторине единой командой и заняли третье место среди 10 участников, правильно ответив на 42 вопроса из 45.

По окончании форума для юных спортсменов был проведен 5-часовой культурный тур по реке Москва, на котором они познакомились с историей Москвы. После завершения форума армянские спортсмены вернулись в Армению”, - говорится в сообщении.