Детское фото Ким Кардашьян в пижаме поразило фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала подписчикам детскую фотографию в пижаме. Публикация появилась в Instagram-аккаунте знаменитости, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке изображены маленькая Ким и Кортни Кардашьян на руках отца Роберта Кардашьян. Девочки одеты в одинаковые розовые пижамы с оборками на рукавах.

Поклонников поразило сходство Ким с ее полуторагодовалой дочерью Чикаго Уэст. «Чикаго — просто твой близнец!» — написала одна пользовательница.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян публикует детские или школьные фотографии членов своей семьи. Так, в мае телезвезда показала подписчикам две детские фотографии своей сестры Кайли Дженнер. На обоих снимках запечатлена 10-летняя Кайли с супругом самой старшей в семье сестры Кортни Скоттом Дисиком.