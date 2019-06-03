Никол Пашинян 3 июня продолжает находиться в отпуске. Как передает «Арменпресс», решение об этом размещено на egov.на сайте am.

“Предоставить премьер-министру Республики Армения - Николу Пашиняну часть ежегодного минимального отпуска на 2018 - 2019 годы 3 июня 2019 года.

Во время пребывания Никола Пашиняна в отпуске премьер-министра Армении заменит вице-премьер Тигран Авинян”, - говорится в решении.

Премьер-министр Пашинян с 31 мая находится в отпуске.