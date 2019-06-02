До решения  проблемы  с зарплатой  многие  сотрудники  Sasstex  будут работать в  прежнем режиме

Работники компании Sasstex выражают руководству протест против размеров зарплат, требуя пересмотра положений договора. Уже 3 дня протестуют около 150 человек. Проблема возникла в апреле, когда вместо положенной минимальной зарплаты 55.000 драмов, работникам выплатили меньше от 16.000 жо 37.000 тысяч. Компания обязалась в течение 3 месяцев доплатить недостающие деньги, а затем установить сдельный принцип зарплаты. А по какому расчету установлен размер зарплаты, сотрудникам так и не стало известно.

На протест уже отреагировал офис ЗПЧ РА. С работниками встретились представители профсоюза работников легкой промышленности, вице-губернатор Ширака Вардан Григорян. Тем не менее до решения вопроса многие сотрудники решили продолжать работать в прежнем режиме. По сведениям, с рабочими встречался директор Sasstex Франк Мачасек. По его словам, 30-40 процентов экспорта заказов возвращается из Германии из-за плохого качества. Рабочие считают это объяснение безосновательным.

«Работаем как рабы. И проблема не только в зарплате, условия труда тоже неудовлетворительные – например, не проветриваются производственные помещения, нет столовой… Но когда начинаем протестовать, нам указывают на дверь», - в беседе с Арменпресс сказал сотрудник компании, не пожелавший назвать свое имя.

Проблемой обещал заняться председатель профсоюза работников легкой промышленности Срапион Аракелян.

Sasstex функционирует в рамках инвестиционной программы Вардана Срмакеша. Один из директоров компании – Кристиан Геледжи, много лет обещал создать только в Гюмри 300-500 рабочих мест. С этой целью правительство предоставило компании здание бывшей областной больницы с примыкающей территорией.

При закладке нового корпуса компании присутствовал премьер Никол Пашинян.

Арменуи Мхоян