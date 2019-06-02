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До решения  проблемы  с зарплатой  многие  сотрудники  Sasstex  будут работать в  прежнем режиме


Работники компании Sasstex выражают руководству  протест против  размеров  зарплат, требуя пересмотра  положений  договора. Уже  3  дня  протестуют  около 150 человек. Проблема возникла  в  апреле, когда  вместо положенной  минимальной  зарплаты 55.000 драмов, работникам выплатили меньше от 16.000 жо 37.000 тысяч. Компания  обязалась в  течение  3 месяцев доплатить  недостающие  деньги, а  затем  установить сдельный принцип  зарплаты. А  по какому  расчету  установлен размер зарплаты, сотрудникам так и не  стало известно. 

На протест уже  отреагировал офис ЗПЧ РА. С работниками встретились представители профсоюза работников легкой промышленности, вице-губернатор Ширака Вардан Григорян. Тем не менее до решения вопроса  многие  сотрудники решили продолжать работать в  прежнем режиме.  По сведениям, с рабочими встречался директор  Sasstex Франк  Мачасек.  По его словам, 30-40 процентов  экспорта заказов  возвращается из Германии из-за  плохого качества. Рабочие  считают это объяснение  безосновательным.  

«Работаем как рабы. И проблема не только в зарплате, условия  труда  тоже  неудовлетворительные – например,  не  проветриваются производственные помещения, нет столовой… Но когда начинаем протестовать, нам указывают на  дверь», - в  беседе с Арменпресс сказал сотрудник  компании, не  пожелавший  назвать свое  имя.   

Проблемой  обещал заняться председатель профсоюза работников легкой промышленности Срапион Аракелян.

Sasstex функционирует в  рамках инвестиционной программы Вардана Срмакеша. Один из директоров  компании – Кристиан Геледжи, много лет обещал создать только в  Гюмри  300-500 рабочих мест. С этой  целью правительство предоставило компании здание  бывшей областной  больницы с примыкающей  территорией.

При закладке нового корпуса  компании присутствовал премьер Никол Пашинян.

 

Арменуи Мхоян

 




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