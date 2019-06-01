Армен Саркисян поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян 1 июня позвонил премьер-министру Николу Пашиняну и поздравил его с днем рождения, пожелав ему счастья и успехов в ответственном деле руководства страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, по случаю дня рождения премьер-министр Пашинян получает поздравления и добрые пожелания от руководителей зарубежных государств, представителей международных организаций, государственного и общественного сектора, частных лиц.