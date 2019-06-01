Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь

Акоп Аршакян встретился в Силиконовой долине с главой венчурной компании Draper & Associates и университета Draper University


В ходе  визита  в  США министр  транспорта, связи и IT-сферы  РА Акоп Аршакян встретился  в  Силиконовой  долине  с главой  венчурной компании Draper & Associates и университета  Draper University Тимати Дрепнером.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, на встрече  присутствовал и генконсул РА  в  Лос-Анджелесе  Армен Байбуртян.

В университете учатся студенты  из 77 стран, которые  в  течение  3-6 лет проходят курсы  по предпринимательству  и развитию бизнеса.

Стороны  обсудили возможность открытия  в  Армении филиала Hero Cityat Draper University. Акоп Аршакян представил ТиматиДрепнеру  проводимые в  Армении широкомасштабные  преобразования  в сферах экономики, совершенствования  бизнес-среды, укрепления  демократии.

Министр  Аршакян передал  Тимати Дрепнеру   приглашение  Никола Пашиняна  принять участие  в  предстоящем в Армении 6-9 октября Международном форуме информационных технологий  (WCIT- 2019).

АкопАршакян отметил также, что визит в  Армению позволит ТиматиДрепнеру    ознакомиться с инвестиционными возможностями Армении,  ее научным и технологическим потенциалом.

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации