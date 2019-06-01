В ходе визита в США министр транспорта, связи и IT-сферы РА Акоп Аршакян встретился в Силиконовой долине с главой венчурной компании Draper & Associates и университета Draper University Тимати Дрепнером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, на встрече присутствовал и генконсул РА в Лос-Анджелесе Армен Байбуртян.

В университете учатся студенты из 77 стран, которые в течение 3-6 лет проходят курсы по предпринимательству и развитию бизнеса.

Стороны обсудили возможность открытия в Армении филиала Hero Cityat Draper University. Акоп Аршакян представил ТиматиДрепнеру проводимые в Армении широкомасштабные преобразования в сферах экономики, совершенствования бизнес-среды, укрепления демократии.

Министр Аршакян передал Тимати Дрепнеру приглашение Никола Пашиняна принять участие в предстоящем в Армении 6-9 октября Международном форуме информационных технологий (WCIT- 2019).

АкопАршакян отметил также, что визит в Армению позволит ТиматиДрепнеру ознакомиться с инвестиционными возможностями Армении, ее научным и технологическим потенциалом.