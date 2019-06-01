Бако Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с днем его рождения
1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:
«Многоуважаемый Никол Воваевич!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю Вам успехов и всех благ на пути эффективного выполнения Ваших полномочий на высоком посту Премьер-министра Республики Армения и решения общенациональных задач.
Мира, крепкого здоровья и счастья Вам, всем членам Вашей семьи и родным!»