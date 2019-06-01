Бако Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с днем его рождения

1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Никол Воваевич!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Желаю Вам успехов и всех благ на пути эффективного выполнения Ваших полномочий на высоком посту Премьер-министра Республики Армения и решения общенациональных задач.

Мира, крепкого здоровья и счастья Вам, всем членам Вашей семьи и родным!»