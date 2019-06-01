1 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогиедети!

Сердечно поздравляю всех вас с чудесным праздником – Международным днем защиты детей.

Поздравляю ваших пап и мам, ваших бабушек и дедушек, которые каждый день и час окружают вас безграничной любовью и теплотой. Они делают все возможное, чтобы вы росли здоровыми и счастливыми. Пусть исполнятся все их заветные мечты и цели, связанные с вами, пусть ваши родители всегда гордятся вами, вашими успехами и достижениями.

Государство и впредь продолжит осуществлять разные программы, направленные на решение задач вашего образования, воспитания, здоровья.

В этот праздничный день желаю всем вам мирного и безоблачного неба, радостного и беззаботного детства. Пусть ваша жизнь будет наполненной самыми яркими красками, беспечной и цветущей.

С праздником вас, дорогие малыши!»