В результате выстрела противника в Арцахе погиб военнослужащий

1 июня в районе 07:30 часов выстрелом противника в Арцахе смертельно ранен военнослужащий одной изв/частей, расположенных в юго-восточном направлении АО (Мартуни) СипанСержикович Мелконян (2000 г/р).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, для выяснения обстоятельств проводится расследование.

Минобороны Арцаха разделяет тяжелую утрату и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам.