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В результате выстрела противника в Арцахе погиб военнослужащий


1 июня  в  районе  07:30 часов    выстрелом  противника в  Арцахе смертельно ранен  военнослужащий одной  изв/частей, расположенных в  юго-восточном направлении АО (Мартуни) СипанСержикович Мелконян (2000 г/р).

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, для  выяснения  обстоятельств  проводится  расследование.

Минобороны  Арцаха разделяет тяжелую утрату и выражает соболезнование  членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам.




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