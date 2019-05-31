МИД Армении подчеркивает необходимость реализации соглашений о создании механизмов расследования нарушений режима прекращения огня

С предложением по формированию атмосферы способствующей миру выступила Армения. Армянская сторона не может отказаться от того, что она сама предложила. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление МИД Азербайджана, в котором МИД Азербайджана обвиняет армянскую сторону в убийстве военнослужащего, подчеркивая, что призывы армянской стороны о создании атмосферы мира являются ложными, и на самом деле Армения хочет сорвать переговоры.

Вопрос: МИД Азербайджана распространил заявление, в котором обвиняет армянскую сторону в убийстве своего военнослужащего, заключив, что призывы армянской стороны к формированию атмосферы способствующей миру ложны, и на самом деле Армения стремится сорвать переговоры. Как Вы это прокомментируете?

Анна Нагдалян: С предложением по формированию атмосферы способствующей миру выступила Армения. Армянская сторона не может отказаться от того, что она сама предложила.

Договоренности, достигнутые в Душанбе, были направлены на создание такой атмосферы и они в основном соблюдаются. Армения и Арцах придерживаются своих обязательств.

Как Вы знаете, Арцах категорически отверг распространенную азербайджанской стороной новость об убийстве военнослужащего, и было бы правильным, если до предъявления обвинений, азербайджанская сторона провела внутреннее расследование предполагаемого инцидента для выяснения того, что произошло на самом деле.

В случае наличия механизма расследования нарушений прекращения огня было бы невозможно распространять дезинформацию о нарушениях прекращения огня. Примечательно, что этот механизм до сих пор не создан из-за отказа азербайджанской стороны. В нынешней ситуации мы подчеркиваем важность установления прекращения огня, в том числе создания механизма расследования в рамках достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Показательно также, что Баку распространяет информацию, обвиняющую Армению в убийстве военнослужащего, в период присутствия сопредседателей в регионе. Это – попытка провала переговорного процесса и озвученной сопредседателями предстоящей встречи.

Распространяя такие ложные новости, Баку пытается обвинить в своей деструктивной политике другие стороны - Армению и Арцах.

Это показывает, насколько Баку готов ответить на посреднические усилия по урегулированию конфликта, насколько он готов продолжать и продвигать переговоры.

Армения привержена своему позитивному участию в мирном процессе и будет продолжать прилагать усилия для создания благоприятной атмосферы.

Вопрос: Наряду со звучащими в адрес Армении обвинениями, азербайджанский МИД говорил о проживающих там армянах, о толерантности Азербайджана, а также о внутриполитических проблемах Армении.

Анна Нагдалян: Интересно, что о проживающих на своей территории армянах говорит представитель страны, где запрещается существование не только армян, но даже их фамилий на футболках болельщиков разных национальностей.

Существующая в Азербайджане до сих пор нетерпимость является следствием безнаказанности антиармянских погромов, совершенных в Сумгаите, Баку и других населенных пунктах, безнаказанности политики насаждения армяноненавистничества, кульминацией чего стали героизация Сафарова и агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года, которая сопровождалась гнусными зверствами.

Что касается «внутриполитических проблем» Армении, мы не тратим время на объяснение элементарных правил функционирования демократического общества