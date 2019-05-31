Национальное собрание Армении избрало 4 из 5 кандидатов в ГКЗЭК

Национальное собрание Армении из 5 кандидатов на пост членов Государственной комиссии по защите экономической конкуренции избрало только 4. Как передает Арменпресс, кандидаты были избраны 31 мая закрытым тайным голосованием.

За кандидата Айка Карапетяна проголосовали 93 депутата, против – 9, заВагеЧибухчяна проголосовали 87 депутатов, против -16, Арен Даниелян был избран 92 голосами и 8 - против, Тигран Маркосян -94 и 7 – против.

Против кандидатуры Давида Ованнисяна проголосовали 62 депутата, за - 39. В результате Ованнисян не был избран.

Всех кандидатов представил премьер-министр Армении Никол Пашинян.