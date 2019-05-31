Нарек Малян проводит акцию у офиса Фонда “Открытое общество”

Движение ВЕТО проводит акцию протеста перед офисом Фонда “Открытое общество” в Армении. Как передает «Арменпресс», 31 мая один из основателей движения, Нарек Малян в беседе с журналистами сказал, что собирается проводить акцию протеста до тех пор, пока его не арестуют.

“Пока меня не посадили в тюрьму, я собираюсь оставаться здесь. Движение ВЕТО на данный момент проводит консультации с политическими силами с повесткой запрета деятельности офиса Фонда “Открытое общество”, - сказал Малян.

Участники акции перекрыли вход в офис. Фонды “Открытое общество” финансируются Джорджем Соросом.