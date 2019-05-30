Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили конкретные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением по итогам состоявшегося 27-30 мая визита в регион.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении Минской группы ОБСЕ говорится, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетили регион с 27 по 30 мая.

Сопредседатели встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 27 мая и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 30 мая. В обеих столицах были проведены встречи с министрами иностранных дел и министрами обороны двух государств. 28 мая сопредседатели встретились с властями Нагорного Карабаха. В Баку сопредседатели встретились с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха. В Нагорном Карабахе местный представитель Международного комитета Красного Креста проинформировал посредников о гуманитарной ситуации.

“Основная цель визита состояла в том, чтобы оценить развитие ситуации на линии соприкосновения и на межгосударственной границе, а также проследить за обсуждениями, проведенными президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта, и министрами внешнеполитических ведомств в Москве 15 апреля.

Сопредседатели представили предложения о конкретных дальнейших шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и по вопросам безопасности. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой. Подробности о встрече будут представлены в надлежащее время.

Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации”, - говорится в заявлении.