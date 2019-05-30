Клуб «Арарат-Армения» стал чемпионом Армении сезона 2018/19 гг. Как сообщает Арменпресс, финальный матч состоялся на стадионе «Бананц», где хозяева соревновались с клубом «Арарат-Армения».

Арарат-Армения нужна была только победа, чтобы стать чемпионом Армении. Автором единственного гола игры стал Антон Кобяков.