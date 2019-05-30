СМИ: временным канцлером Австрии станет глава конституционного суда Бригитте Бирляйн

Временным канцлером Австрии будет назначена председатель конституционного суда Австрии 69-летняя Бригитте Бирляйн. Об этом сообщила в четверг газета Kronen Zeitung.

По информации издания, в ближайшие часы президент Австрии Александер Ван дер Беллен, как ожидается, объявит о назначении Бирляйн на пост канцлера. Если это произойдет, Бирляйн станет первой женщиной на этом посту,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.