Дорога к Севанскому полуострову будет отремонтирована до активного периода сезона

В преддверии активного периода отдыха будет отремонтирована дорога к Севанскому полуострову. Решение об организации процесса, в форме покупки у одного лица, для осуществления ремонтных работ было принято 30 мая на заседании правительства РА.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра транспорта и информационных технологий Армении Баграт Бадалян отметил, что на отдельных участках асфальтобетонный покров изношен, на его поверхности образовалось большое количество трещин, и возникла необходимость в ремонте дороги.

Учитывая то обстоятельство, что Севанский бассейн имеет для Армении очень важное туристическое значение, и дорога, ведущая к Севанскому полуострову, в активном периоде отдыха служит маршруту, ведущему к важной туристической зоне, и почти через месяц начнется активный период отдыха, а объемы строительства велики и в технологическом плане трудоемки, строительные работы необходимо осуществить в максимально сжатые сроки - около месяца.

С учетом вышеизложенного и того, что строительные работы необходимо завершить до активного периода отдыха, проектом предлагается осуществить приобретение работ по среднему ремонту участка 0+000 - КМ1+537 км автомобильной дороги Н-78, М – 4 - Севанского полуострова, на основании Закона Республики Армения “О закупках”, в форме закупки у одного лица.