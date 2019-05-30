Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО

Москва предостерегает Тегеран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это было бы опасно. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Говоря об объявленном Ираном 8 мая решении приостановить выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки, Рябков отметил, что Москва исходит из того, что параграфы 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволяют Ирану "действовать так, как он действует".

"Это не означает, что мы согласны со всем, что предпринимает Иран, отнюдь нет. Наоборот - мы предостерегаем Иран от реализации намерения, обозначенного на очень высоком уровне, выйти из ДНЯО, к примеру, если темы антииранских санкций вновь актуализируются в СБ ООН", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Мы считали бы это неправильным и по большому счету опасным развитием, это как пример", - добавил он.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана сообщил, что Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о ситуации с соглашением по иранской ядерной программе будет поднят в Совете безопасности ООН.