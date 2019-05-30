Госдеп: США хотят заставить Иран вести переговоры о новом всеобъемлющем соглашении

Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на Тегеран, чтобы вынудить иранские власти пойти на переговоры о заключении нового всеобъемлющего соглашения взамен Совместного всеобъемлющему плануа действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы лишить его средств для ведения разрушительной внешней политики и заставить его вести переговоры о новом всеобъемлющем соглашении, которое касалось бы всех аспектов его поведения", - сказала она.

Как сообщил в среду телеканал "Аль-Маядин", Роухани не исключил возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.