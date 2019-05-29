Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флаг: Армен Гюльбудагянц

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц прокомментировал изданию СовСпорт решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы. Как сообщает Арменпресс, он уверен, если бы Мхитарян сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа

Самый звездный армянский футболист, посовещавшись с семьей, отказался от участия в финале с «Челси» из-за соображений безопасности. Партнеры по «Арсеналу» встретили решение Мхитаряна на тренировке аплодисментами. Ранее 30-летний атакующий хавбек уже отказывался играть в Азербайджане. Осенью 2015-го он пропустил матч Лиги Европы против «Габалы», когда защищал цвета дортмундской «Боруссии». А в текущем розыгрыше турнира поступил точно так же в отношении «Карабаха», с которым «Арсенал» пересекся на групповом этапе ЛЕ.

Издание поинтересовалось у Гюльбудагянца, не считает ли он перебором отказ ехать в Баку, ведь на кону титул победителя Лиги Европы, а это все-таки не игры с «Габалой» или «Карабахом» на ранних стадиях, а финал.

“Согласен, не каждому футболисту удается принять участие в матчах подобного уровня. Многие мечтают об этом всю жизнь. Но еще свежи воспоминания, как два года назад Мхитарян выиграл Лигу Европы в составе «МЮ». Забил тогда в финале красивый гол «Аяксу», потом поднял над головой армянский флаг…

Весь народ Армении в те секунды переполняло чувство гордости. Кстати, на звание лучшего игрока того финала в Македонии вместе с Полем Погба претендовал именно Мхитарян.

Вообще за плечами у Генриха фантастическая карьера. И можно с уверенностью говорить не только о его футбольном даре, но и о человеческих качествах – силе воли, целеустремленности, способности преодолевать испытания и никогда не сдаваться”, - отметил главный тренер сборной Армении.

На замечание о том, что, может, все-таки стоило приехать Баку, не опасаясь шумихи, Гюльбудагянц ответил: “Я уверен, если бы Мхитарян сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа. Ничего бы не испугался. Я был бы горд за него, как и все мои соотечественники. Но он и так является примером для подражания. У него за плечами огромное количество выдающихся побед. И он вправе принимать такие решения, какие считает нужным”.

Финал Лиги Европы состоится в Баку, вечером 29 мая.