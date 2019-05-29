В Национальном собрании Армении началось закрытое голосование по выборам судьи КС

В Национальном собрании Армении началось закрытое голосование по выборам судьи Конституционного суда. Как передает Арменпресс, голосование началось в 16: 05.

Закрытое голосование проходит в фойе по соседству с залом заседаний НС.

Председатель счетной комиссии Национального собрания Армении, Ваагн Овакимян отметил, что голосование будет проведено с 16: 05 до 16: 30.

Кандидат - Артур Вагаршян, предложенный президентом Армении Арменом Саркисяном.

До этого, по предложению президента, Национальным собранием 7-го созыва обсуждалась кандидатура Гора Ованнисяна и не была принята.