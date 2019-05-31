“Ереванский бестселлер”: книга “Девушка, приди в себя” на первом месте. Документальные, апрель, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» представляет лучшую десятку документальных художественных произведений этой недели. В список не вошли энциклопедии. Десятка представлена на основе апрельских продаж.

На первой горизонтальной - книга Рэйчел Холлис “Девушка, приди в себя”. В этой вдохновляющей книге Рэйчел говорит о 20 видах лжи и ошибках, которые часто мешают нам жить счастливой и полноценной жизнью. Эту ложь мы настолько внушили себе, что перестали ее замечать. Рэйчел с горькой истиной и смелым юмором представляет ложные утверждения, которые в свое время заставили ее посчитать себя непригодной. Она представляет те практические шаги, которые помогли ей преодолеть эти периоды жизни.

На второй горизонтальной – книга Танера Акчама “Приказы об убийствах”. Эта книга имеет взрывное влияние на изучение геноцидов и, в частности, на исследования Геноцида армян. Эта работа уточняет факты и правду о событиях Геноцида армян. Подлинность приказов об убийствах, подписанных министром внутренних дел, Тальятом пашой, и воспоминаний османского чиновника, Наима Эфенди долгое время были одной из самых спорных тем. Отрицающие геноцид постоянно утверждали, что эти документы полностью фальсифицированы, и что армяне создали их для обоснования своих утверждений. Представленные Танером Акчамом доказательства опровергают эти утверждения и четко показывают, почему эти документы, как доказательство намерений османско-турецкого правительства в отношении армян, следует считать реальными.

На третьей горизонтальной – книга Уильяма Ч. Рэмпеля ”Игрок, рассказывающая о Кирк Кркоряне”. Она представляет историю одного из богатейших и малоизвестных гигантов финансового мира Америки - миллиардера, самостоятельно создавшего все, от потрясений до богатой жизни. Кирк Керкорян был одним из пионеров авиации Америки, киномагнатом, любителем риска, и гигантом делового мира, который, изменив Лас-Вегас и Голливуд, стал одним из крупнейших финансистов страны. История его жизни отражает хладнокровную смелость пилота Первой мировой войны, твердость бойца, хитрость загадочного игрока и несравненного гения сделок. Хотя он никогда не позволял демонстрировать свое имя на каком-либо здании, но в 2015 году, когда он умер, ему принадлежала большая часть крупнейших отелей и казино Лас-Вегаса.

С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/976526.html