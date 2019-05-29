Временно исполняющий обязанности председателя ВСС обратился в НС для избрания нового члена Высшего судебного совета

Временно исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета, Геворг Даниелян обратился в Национальное собрание для избрания нового члена Высшего судебного совета. Как передает Арменпресс, об этом Даниелян сообщил на своей странице в Facebook:

“Учитывая, что с 24 мая в Высшем судебном совете есть вакантное место юриста - ученого, 27 мая, на основании ч. 6 ст. 86 Конституционного закона РА “Судебный кодекс РА”, я обратился в Национальное собрание для избрания нового члена Высшего судебного совета.

Порядок избрания ученого члена Высшего судебного совета установлен статьей 144 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, в частности, согласно пункту 2 части 1 этой статьи, выборы члена Высшего судебного совета проводятся в течение 3 месяцев после вакансии должности”,- написал Даниелян.

Высший судебный совет состоит из 10 членов, 5 из которых – судьи. Порядок избрания членов судебного совета устанавливается статьей 174 Конституции РА. Так как бывший председатель Высшего судебного совета,Гагик Арутюнян отказался от должности не только председателя ВСС, но и члена ВСС, то прежде чем перейти к избранию председателя структуры, необходимо заполнить вакантную должность члена.

Согласно пункту 3 статьи 174 Конституции РА, Национальное собрание судью может выбрать, по меньшей мере, тремя пятыми голосов от общего числа депутатов, и только ученого-юриста, являющегося гражданином Республики Армения, имеющего избирательное право, обладающего высокими профессиональными качествами и опытом профессиональной работы не менее пятнадцати лет.

Согласно пункту 5 статьи 81 Судебного кодекса: “Если Национальное собрание в трехмесячный срок, следующий за днем вакансии должности члена Высшего судебного совета, избираемого Национальным собранием, не избирает члена Высшего судебного совета, то до его избрания Национальным собранием, президент республики в пятнадцатидневный срок назначает временно исполняющего обязанности, который должен сооветствовать требованиям,предъявляемым к члену Высшего судебного совета, избираемому Национальным собранием, Конституцией и настоящим Кодексом.

Выборы нового председателя Высшего судебного совета производятся в десятидневный срок после заполнения вакантного места члена.